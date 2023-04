Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Civil de Jacarezinho recuperou na tarde deste sábado (15) diversos objetos furtados de uma propriedade rural, no Bairro Monjolinho em meados do mês de março do corrente ano.

Após receberem denúncia anônima que parte dos objetos estaria na posse de um adolescente no Bairro Vila Rosa, na cidade de Jacarezinho, os policiais civis estiveram no local e conversaram com o menor e sua mãe, que confirmaram a denúncia e entregaram o objeto, informando de quem havia comprado.

De posse da informação, os policiais continuaram as diligências e puderam recuperar outros objetos, que estavam na posse de outro suspeito, morador do Bairro Panorama, que não foi localizado para prestar esclarecimento.

Após realizarem a apreensão dos objetos, foram encerradas as buscas e formalizado o procedimento policial pelo crime de receptação, tendo sido identificados mais de 05 suspeitos por quem os objetos haviam passados, que responderão criminalmente pelo delito.

A Polícia Civil ressalta para que a população não compre objetos de origem desconhecida e por valores ínfimos, que possam indicar ser produto de crime, sendo os compradores responsabilizados pelo crime de receptação, mesmo adquirindo os obvjetos de pessoas conhecidas, além de fomentar a prática de furtos na cidade e financiar indiretamente o tráfico de drogas.