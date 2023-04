Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma carreta com placas de Promissão-SP capotou na manhã deste domingo (16), no Km 38 da BR-153 (Serra do Palmital), em Santo Antônio da Platina/PR

O acidente deixou o veículo destruído e mobilizou equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e do Samu e funcionários do DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná), mas felizmente o motorista saiu ileso.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a carreta transportava óleo vegetal e seguia para o município de Lapa/PR. O motorista realizou o teste do etilômetro, e o resultado mostrou que ele dirigia sob efeito de álcool.

O homem foi conduzido ao Posto da PRF e depois para a 38ª Delegacia Regional de Polícia