Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Câmeras de segurança da conveniência de um posto de combustíveis em Figueira, norte do Paraná, flagraram um assalto, na noite deste domingo (12). Por volta das 21h, um homem e dois comparsas entram no local e rendem um dos funcionários que está trabalhando. Entretanto, o suspeito armado tem um momento de confusão e atira acidentalmente contra o próprio pescoço.

O vídeo mostra ele vestindo blusa verde e máscara. O funcionário e um cliente, vítimas do assalto, levantam as mãos rendidos enquanto outro homem de moletom preto fica atrás deles. O suspeito de verde chega a tirar um objeto do bolso de trás de uma das vítimas, antes de dar alguns passos e cair no chão. Assista:

De outro ângulo, é possível ver o terceiro comparsa tirando o dinheiro do caixa. Assim que escutam o disparo, todos saem correndo, tanto vítimas quanto suspeitos. O homem fica sozinho, segurando o pescoço machucado, e se arrasta por alguns metros. Ele morre ainda no local.

A identidade dos três assaltantes ainda não foi revelada.