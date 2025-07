Na tarde do dia 17 de julho de 2025, Policiais Militares e Policiais Civis cumpriram de mandados de busca e apreensão em desfavor de um indivíduo suspeito de envolvimento com narcotráfico. A determinação judicial foi concedida com base em investigações e diligências realizadas pelas duas forças de segurança, identificando o suspeito e colhendo indícios contundentes sobre o envolvimento com a criminalidade, inclusive e possuir arma de fogo.

Por volta das 14h30, as equipes policiais cercaram o a residência do suspeito, localizada na Rua Laurentino R. Oliveira, bairro Gralha Azul. O indivíduo apareceu na área externa da casa, contudo não obedeceu à ordens de abordagem e foi correndo para dentro da casa. Os policias adentraram a casa e conseguiram abordá-lo.

Durante as buscas na residência, os seguintes entorpecentes e materiais foram localizados:

No quarto principal (com a porta do guarda-roupa aberta):

• *1 revólver Taurus* RT82 inox, calibre .38, carregado com 6 munições intactas

Em outro quarto, sobre uma mesa:

• *4 porções de cocaína*, com os seguintes pesos:

◦ 166,3 gramas

◦ 12,7 gramas

◦ 18,4 gramas

◦ 207,2 gramas

◦ Total: 404,6 gramas

• 2 pacotes de droga sintética, contendo *183 comprimidos de ecstasy*

• 1 porção de *maconha*, pesando 25,9 gramas

Também foram encontrados:

• Diversos envelopes tipo “ziplock”, alguns já adesivados com a imagem de um tubarão (marca usada pelo indivíduo para suas drogas)

• 1 balança de precisão marca Diamond

• 1 tesoura pequena

• 2 pacotes de papel seda

• 1 celular iPhone vermelho, com avarias e bloqueado

• R$ 660,00 em espécie, localizado na carteira do morador

O indivíduo recebeu voz de prisão e foi encaminhado para Delegacia de Polícia de Ibaiti/PR.

A operação realizada no município de Ibaiti ressalta a importância das ações integradas entre as instituições de segurança pública, evidenciando que a cooperação entre a Polícia Civil e a Polícia Militar é fundamental para a efetividade no cumprimento das determinações judiciais e no enfrentamento à criminalidade.

A atuação conjunta das corporações resultou na prisão em flagrante de um indivíduo, bem como na apreensão de substancial quantidade de entorpecentes, arma de fogo e materiais relacionados ao tráfico de drogas, demonstrando a eficiência da estratégia adotada. Tais ações refletem diretamente na promoção da ordem pública, na prevenção de delitos e no fortalecimento da confiança da sociedade nas forças de segurança.

A integração entre as corporações, pautada pela legalidade e pelo profissionalismo, representa um avanço significativo na proteção da coletividade e na garantia dos direitos fundamentais dos cidadãos.