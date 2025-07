A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) realizou, no dia 17, a entrega de um refrigerador para os alunos da Moradia Estudantil, além de um refrigerador e um aparelho de micro-ondas para o Centro de Ciências Humanas e da Educação (CCHE) e o Centro de Letras, Comunicação e Artes (CLCA) do Campus de Jacarezinho (CJ).

Os equipamentos chegam para fortalecer a assistência estudantil e melhorar a estrutura disponibilizada aos alunos do CCHE e CLCA. As melhorias atendem à solicitação dos representantes do Centro Acadêmico de História (CAHIS) – Gestão Anita Prestes – e do Diretório Acadêmico Maria Lorena Campos Silva (DAMAL).

O reitor da UENP, Fábio Antonio Néia Martini, reafirmou o engajamento da Reitoria e dos órgãos de suporte com o fortalecimento dos programas de assistência e permanência estudantil, bem como com a melhoria da estrutura oferecida aos alunos dos três campi. “Nos comprometemos a atender às solicitações e estamos aqui hoje cumprindo nosso compromisso com vocês. As portas da Reitoria, pró-reitorias e órgãos de suporte estarão sempre abertas”, afirmou.

O diretor do CJ, Luiz Fernando Kazmierczak, colocou a equipe do campus à disposição dos estudantes. “Estamos abertos às necessidades de vocês. Encaminhem as solicitações e tenham certeza de que elas serão analisadas e atendidas da melhor forma possível. Obrigado, professor Fábio, e a toda a equipe da Reitoria e do NAE pelo apoio”, disse.

Segundo a presidente do CAHIS – Gestão Anita Prestes –, Rayra dos Santos, os equipamentos recebidos fazem parte da lista de solicitações discutidas com o reitor em reunião recente. “Os equipamentos serão de grande utilidade para os estudantes, que precisam preparar suas refeições em um curto espaço de tempo, considerando o número de alunos”, explicou.

Participaram da entrega o reitor da UENP, Fábio Antonio Néia Martini; o vice-reitor, Ricardo Aparecido Campos; o diretor do Campus de Jacarezinho, Luiz Fernando Kazmierczak; a coordenadora-geral do Núcleo de Apoio e Assistência Estudantil (NAE), Rosiney Aparecida Lopes do Vale; a chefe da Divisão do NAE no CJ, Geisa Orlandini Cabiceira Garrido; servidores e alunos.