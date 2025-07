Na madrugada desta quinta-feira (18), por volta das 3h09, um grave acidente do tipo colisão auto x anteparo foi registrado no km 320 da PR-092, no município de Guapirama, no Norte Pioneiro do Paraná. A ocorrência mobilizou equipes do SAMU, Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina e a concessionária EPR.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente deixou duas vítimas do sexo masculino, sendo uma delas presa nas ferragens. O veículo colidiu violentamente contra uma árvore à margem da rodovia.

O SAMU foi o primeiro a ser acionado e, diante da suspeita de vítima encarcerada, solicitou o apoio do Corpo de Bombeiros. Um caminhão de resgate (ABTR) com três bombeiros militares foi deslocado a partir de Santo Antônio da Platina para dar suporte à operação.

Ao chegarem ao local, os bombeiros confirmaram que o motorista, um homem de 30 anos, estava preso às ferragens e apresentava ferimentos compatíveis com o código 3 (estado grave). Enquanto o processo de desencarceramento era realizado, a equipe do SAMU prestava atendimento ao passageiro, um jovem de 19 anos, classificado como código 2 (estado moderado).

Ambas as vítimas foram estabilizadas e encaminhadas ao Pronto-Socorro por ambulâncias do SAMU e da EPR.