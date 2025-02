Na madrugada de 17 de fevereiro, por volta das 4h, um Volkswagen Voyage com placas de Ourinhos (SP) atropelou um animal no km 359 da PR-092, entre Santo Antônio da Platina e Barra do Jacaré.

O motorista, de 46 anos, saiu ileso e passou pelo teste do bafômetro, que não detectou álcool em seu sangue. O passageiro, de 36 anos, teve ferimentos leves e foi levado para o hospital de Andirá (PR).

O acidente ocorreu em uma curva aberta e em declive. O veículo foi liberado no local, e as autoridades estão investigando o caso.