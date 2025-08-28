A Associação Turística do Norte Pioneiro (Atunorpi) realizou, na última segunda-feira (25), o encerramento do curso gratuito de pizzaiolo ofertado na sede da entidade, em Jacarezinho, em parceria com o Senac Paraná. Os 13 alunos que concluíram a qualificação profissional iniciada no mês de maio aprenderam a fazer pizzas de qualidade, combinando ingredientes na hora da montagem. Para cada um deles, o certificado de participação no curso — com carga horária de 160 horas e aulas de segunda a sexta-feira no período noturno — representa uma oportunidade diferenciada no mercado de trabalho.

Na avaliação da presidente da Atunorpi, Mara Mello, a conclusão do curso é uma grande conquista, já que foi o primeiro curso realizado no Espaço Gastronômico da entidade, que funciona como extensão do Senac Jacarezinho. “Capacitações como essa são de fundamental importância para o desenvolvimento do turismo regional, pois ajudam a suprir uma das maiores carências do setor, que é a falta de mão de obra qualificada”, afirmou. Ela salientou os resultados do curso: “Já colhemos frutos importantes: um dos alunos formados está inaugurando seu próprio delivery, mostrando como a qualificação abre caminhos para o empreendedorismo”. A presidente da Atunorpi enfatizou ainda que a instituição seguirá firme no compromisso de fomentar o turismo e gerar oportunidades no Norte Pioneiro.

Mara Mello ressaltou também que os alunos participaram de um projeto integrador com a Associação Jacarezinhense de Reabilitação ao Deficiente Auditivo e Atendimento ao Deficiente Visual (AJADAVI), “vivenciando na prática a importância da inclusão social e da gastronomia como ferramenta de transformação”. Em seu discurso, a presidente da Atunorpi agradeceu ao Senac Paraná, à Prefeitura de Jacarezinho, à Secretaria de Estado do Turismo (SETU) e ao Governo do Paraná, além do apoio fundamental do vice-governador e presidente da Fecomércio, Darci Piana.

*Qualificação profissional*

O diretor regional do Senac Paraná, Sidnei Lopes de Oliveira, parabenizou Mara Mello pela capacidade de unir instituições, articular parcerias e somar forças em torno de objetivos coletivos. “Este curso de pizzaiolo é um exemplo concreto dessa união. O Senac, como parte do Sistema S, tem como missão transformar vidas por meio da educação profissional, e quando encontra parceiros como a Atunorpi, o Governo do Estado, a Prefeitura de Jacarezinho e tantas outras instituições engajadas, o resultado é ainda mais impactante”, afirmou. Ele reforçou o compromisso do Senac Paraná em manter e ampliar a parceria com a Atunorpi, “trabalhando juntos para oferecer novas oportunidades, fomentar o desenvolvimento regional e valorizar o turismo e a qualificação profissional no Norte Pioneiro”.

A conclusão do curso de pizzaiolo na Atunorpi também contou com a presença de: Ulisses Fernando de Moraes Rodrigues, diretor regional interino do Sesc PR; Regis Willian Siqueira Rodrigues, presidente da Amunorpi; Odemir Capello, consultor do Sebrae; Leandro de Azevedo Lima, secretário municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Serviços e presidente da Associação do Sistema Regional de Inovação do Norte Pioneiro; Antenor de Matos Pinheiro, gerente do Senac Jacarezinho e Santo Antônio da Platina; José Dimas Fonseca, gerente do Sesc Jacarezinho e Santo Antônio da Platina; Eduardo Henrique de Almeida Prereira, diretor de Serviço e Infraestrutura do Senac PR; Samuel Olivete, gerente-geral do Hotel Bourbon Cambará; João Antônio Tinelli, diretor do Instituto Bourbon de Cambará; Regina Ferreira, diretora da AJADAVI; e Larissa Censi, diretora auxiliar do Colégio Estadual Cívico Militar José Pavan.