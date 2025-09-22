Na noite de 19 de setembro de 2025, por volta das 22h20, a Polícia Militar recebeu informações de que dois indivíduos estariam fazendo uso de entorpecentes em uma distribuidora de bebidas localizada na Rua Papa João XXIII, região central de Wenceslau Braz.

Segundo a denúncia, um dos homens exibia constantemente a substância em um saco plástico, além do forte odor de maconha que se espalhava pelo local. Com base nas características repassadas, a equipe policial foi até o endereço e encontrou um suspeito sentado em frente ao estabelecimento. Durante a revista, foram localizados cerca de 17 gramas de substância análoga à maconha, acondicionada em um saco plástico amarelo.

Enquanto o primeiro abordado era conduzido, o responsável pelo estabelecimento informou que outro indivíduo, que o acompanhava, estava no banheiro. Quando deixou o local, o segundo suspeito recebeu voz de abordagem, mas desobedeceu, retornando rapidamente para dentro do banheiro. Diante da atitude considerada de risco, o policial precisou agir com uso diferenciado da força para garantir a segurança da equipe.

Após a ação, nada de ilícito foi encontrado com o segundo indivíduo, que alegou ter agido em tom de “brincadeira”. Mesmo assim, ele foi encaminhado juntamente com o primeiro abordado para a sede da 2ª Companhia da Polícia Militar, onde foi registrado termo circunstanciado por desobediência e uso de drogas para consumo pessoal.