Na noite desta quarta-feira (27), a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 961,8 kg de maconha em uma caminhonete Nissan Frontier na PR-552, entre Ourizona e São Jorge do Ivaí.

O motorista desobedeceu à ordem de parada, tentou fugir em alta velocidade e usou um dispositivo que liberava fumaça pelo escapamento.

Após perder o controle do veículo e sair da pista, abandonou a caminhonete e correu pela vegetação, mas foi preso em seguida.Dentro do veículo, além da droga, os policiais constataram placas adulteradas e registro de furto em São José dos Campos (SP).

O condutor, de 29 anos, disse que levaria a carga de Mato Grosso do Sul até Londrina.Ele foi encaminhado à Delegacia de Maringá e deverá responder por tráfico de drogas, adulteração de sinal identificador, receptação e outros crimes relacionados à fuga e direção perigosa.