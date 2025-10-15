Uma operação conjunta entre a Polícia Miliar e a Policia Civil desvendou uma sequência de furtos que vinha preocupando comerciantes e servidores públicos de Jacarezinho (PR). Após dias de investigação, as forças de segurança identificaram e prenderam um homem de 25 anos, recém-egresso do sistema prisional, suspeito de cometer ao menos seis crimes contra o patrimônio em poucos dias de liberdade.

De acordo com a polícia, o investigado seguia sempre o mesmo padrão de ação: durante a madrugada, escalava os telhados dos imóveis, rompia forros de PVC ou madeira e invadia o interior dos locais, levando dinheiro, bebidas, alimentos e outros produtos.

Entre os alvos confirmados estão três comércios locais e um prédio público, de onde foram levados utensílios de cozinha e gêneros alimentícios. Em uma das tentativas, o alarme de um supermercado disparou e impediu a conclusão do furto, forçando o criminoso a fugir.

Provas e prisão preventiva

As autoridades reuniram diversas provas, imagens de câmeras de segurança, laudos periciais e depoimentos de testemunhas, que confirmaram a autoria dos crimes.

Com base nas evidências, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva do suspeito, medida que foi deferida pelo juízo criminal.

O homem foi preso na manhã desta quarta-feira (15) e encaminhado à Cadeia Pública de Jacarezinho, onde permanece à disposição da Justiça.

Atuação conjunta garante resultado

Segundo o delegado responsável pelo caso, a integração entre as forças de segurança foi determinante para o sucesso da investigação.

“A atuação coordenada entre as instituições de segurança pública reflete o compromisso permanente com a ordem e a proteção dos cidadãos”, destacou o delegado.