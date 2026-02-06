Assista o vídeo 👇

Polícia Civil do Paraná, por meio da 12ª Subdivisão Policial, cumpriu dois mandados de prisão na cidade de Jacarezinho na sexta-feira (6). As ações ocorreram durante o período da tarde e resultaram na detenção de dois homens com ordens judiciais em aberto.

As prisões foram realizadas por agentes da Polícia Judiciária durante diligências distintas, sem registro de resistência.

Prisão no Parque Bela Vista

Por volta das 12h30, um homem de 40 anos foi localizado na Rua Presidente Castelo Branco, no bairro Parque Bela Vista. Contra ele havia um mandado de prisão civil, expedido pela Vara de Família da Comarca de Jacarezinho, em razão do não pagamento de pensão alimentícia, com débito acumulado de R$ 1.460,87.

Prisão no Jardim São Luiz

Na sequência, às 13h45, os policiais cumpriram o segundo mandado do dia, desta vez no bairro Jardim São Luiz. Um jovem de 21 anos foi abordado em sua residência, na Rua Canário. Ele também possuía mandado de prisão civil por dívida de pensão alimentícia, com valor atualizado em R$ 3.347,00, referente a aproximadamente seis meses de atraso.

Encaminhamento

Após as prisões, ambos os detidos foram encaminhados para a realização de exame de corpo de delito e, posteriormente, conduzidos ao Departamento Penitenciário (DEPEN) de Jacarezinho, onde permanecem à disposição da Justiça.

Segundo a Polícia Civil, as ações reforçam o cumprimento das decisões judiciais e a atuação contínua da instituição na garantia dos direitos legais, especialmente no que se refere ao sustento de dependentes.