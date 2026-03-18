Um homem de 36 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil na tarde desta terça-feira (17), em Santo Antônio da Platina (PR), suspeito de praticar crime de perseguição contra a ex-companheira. A prisão ocorreu no momento em que a vítima procurava a delegacia para solicitar medidas protetivas, alegando estar sendo perseguida nas últimas semanas.

Suspeito entrou na delegacia atrás da vítima

De acordo com informações da Polícia Civil, a mulher compareceu à delegacia para registrar ocorrência e pedir proteção judicial contra o ex-companheiro.

Poucos minutos depois, o homem entrou na unidade policial atrás dela, situação que levou a vítima a pedir ajuda imediatamente aos agentes que estavam no local.

Diante da situação, os policiais realizaram a prisão em flagrante do suspeito, que foi detido ainda dentro da delegacia.

Vítima relata monitoramento e invasões na residência

Segundo o relato da vítima às autoridades, o comportamento de perseguição começou após o término do relacionamento.

Ela afirmou que o ex-companheiro:

Continuava monitorando sua rotina por meio de câmeras de segurança da residência

Entrava frequentemente na casa sem autorização

Acompanhava seus movimentos e rotina diária

A mulher afirmou sentir-se ameaçada e vigiada, motivo pelo qual decidiu procurar a polícia.

Medida protetiva foi solicitada

A vítima representou criminalmente contra o ex-companheiro e solicitou medida protetiva de urgência, instrumento previsto na legislação brasileira para proteger mulheres em situação de violência ou ameaça.

Suspeito pagou fiança

Após ser autuado em flagrante pelo crime de perseguição, o homem pagou fiança e foi liberado, devendo responder ao processo judicial.

A Polícia Civil segue acompanhando o caso