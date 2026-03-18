A cidade de Jacarezinho se prepara para viver um novo momento em sua cena cultural. A XXI edição do EnCena – Festival de Teatro de Jacarezinho chega em 2026 com uma proposta ampliada e com presença internacional, incorporando espetáculos da América Latina, e consolidando o festival como um importante vetor de turismo cultural no Norte Pioneiro do Paraná.

Realizado a partir de 18 de maio, o EnCena dá um passo decisivo em seu processo de crescimento ao promover o intercâmbio artístico entre grupos brasileiros e estrangeiros. A proposta é ampliar o repertório do público local, já historicamente formado pelo festival, e ao mesmo tempo posicionar Jacarezinho como um polo de circulação artística e cultural no interior do estado.

Ao longo de mais de duas décadas de existência, o EnCena construiu uma trajetória sólida, reunindo companhias teatrais, estudantes, pesquisadores e espectadores de diversas cidades da região. A presença de espetáculos internacionais nesta edição amplia esse horizonte, possibilitando o contato do público com diferentes linguagens, estéticas e processos criativos do teatro latino-americano.

A iniciativa também dialoga diretamente com a estratégia de fortalecimento do turismo cultural, estimulando a circulação de visitantes durante o período do festival e movimentando setores como hotelaria, alimentação e comércio local.

A ampliação do festival conta com o apoio da Secretaria de Turismo do Paraná, por meio do programa Paraná + Eventos, iniciativa voltada ao fortalecimento de eventos estratégicos para o turismo no estado. O festival também foi selecionado pelo Edital Paraná Festivais, programa desenvolvido pela Secretaria de Estado da Cultura do Paraná que reconhece e valoriza festivais culturais de relevância para o cenário artístico paranaense.

Para o secretário municipal de Cultura e Turismo de Jacarezinho, James Rios de Oliveira Santos, esse apoio institucional tem sido fundamental para consolidar a nova fase do evento.

“A ampliação do EnCena só é possível graças ao apoio do Governo do Estado. Gostaria de registrar um agradecimento especial ao secretário de Turismo, Leonaldo Paranhos, e à secretária de Cultura, Luciana Casagrande Pereira, gestores que, por meio de suas políticas públicas, compreenderam a importância dos eventos e dos festivais para o fortalecimento do turismo cultural e da cena artística do Paraná. Ao ser selecionado por esses programas, Jacarezinho amplia seu protagonismo cultural e projeta o EnCena para uma dimensão cada vez maior”, afirma.

Mesmo com a ampliação da programação internacional, a organização do festival reforça que o evento continuará valorizando as produções locais e regionais, responsáveis por sustentar e consolidar o EnCena ao longo de sua história. A proposta é que o crescimento do festival caminhe junto com o fortalecimento da cena teatral do território, garantindo espaço para artistas e grupos que historicamente constroem a identidade cultural da região.

O festival também possui forte dimensão formativa. Segundo o professor Antônio Rodrigues, coordenador do curso Técnico em Teatro do Instituto Federal do Paraná – Campus Jacarezinho, a participação dos estudantes no EnCena reafirma o compromisso da educação pública com a formação integral e crítica, sendo uma oportunidade única para os estudantes vivenciarem o ambiente profissional das artes cênicas.

“Ao atuarem diretamente nas diversas frentes de produção, esses estudantes não apenas aplicam conhecimentos técnicos, mas se inserem em processos coletivos que articulam cultura, cidadania e trabalho. Nesse sentido, o festival se consolida como um espaço formativo ampliado, que promove troca de saberes, experiências e práticas entre artistas, estudantes e comunidade. Além disso, ao oferecer uma programação infantil e infantojuvenil, assume papel estratégico na formação de público, aproximando novas gerações do teatro. Trata-se de uma experiência que fortalece tanto o campo das artes quanto as políticas públicas de educação e cultura”, destaca.

Com mais de vinte anos de história, o EnCena – Festival de Teatro de Jacarezinho reafirma, em sua edição de 2026, o compromisso com a democratização do acesso ao teatro, a formação de público e o fortalecimento da cultura regional, agora projetando Jacarezinho para um novo circuito de circulação internacional das artes cênicas. O XXI EnCena é uma realização da Prefeitura Municipal de Jacarezinho, da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), do Instituto Federal do Paraná (IFPR) — Campus Jacarezinho, do Conjunto Amadores de Teatro (CAT), com apoio do Serviço de Social do Comércio (Sesc).