Na noite de 16/05/2026, por volta das 22h30, a Polícia Militar de Jaboti, durante patrulhamento preventivo na Avenida Tiradentes, bairro Centro, realizou uma abordagem que resultou na apreensão de entorpecentes.

A ação foi desencadeada após denúncias anônimas reiteradas, indicando que um veículo estaria sendo utilizado para o comércio de drogas na cidade. Durante o patrulhamento, os policiais visualizaram um VW/Gol, cor prata, saindo de Jaboti. Após monitoramento, o automóvel retornou ao município e foi abordado no Centro.

Na busca pessoal, nada ilícito foi encontrado com o condutor. Entretanto, em busca veicular, foram localizadas no console central do automóvel duas porções de cocaína e uma porção de maconha . Além disso, verificou-se que o condutor não possuía CNH e que o veículo apresentava débitos administrativos, com último licenciamento em 2024.

O suspeito foi encaminhado ao Hospital de Jaboti para atestado de integridade física e, posteriormente, apresentado à Delegacia de Polícia Civil de Ibaiti. O veículo foi apreendido e as notificações cabíveis foram lavradas.