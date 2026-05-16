A Polícia Civil solucionou em menos de 24 horas o primeiro homicídio registrado no município de Jacarezinho (PR) em 2026. O crime aconteceu no bairro Nossa Senhora das Graças, onde um jovem de 19 anos foi executado com diversos disparos de arma de fogo enquanto trabalhava em um estabelecimento comercial conhecido como antigo “Bar do Paraíba”.

Logo após o crime, equipes da 12ª Subdivisão Policial (SDP) iniciaram diligências investigativas ininterruptas para identificar os responsáveis pelo homicídio.

Investigação rápida levou à identificação de adolescentes

Segundo a Polícia Civil, foram realizadas oitivas, levantamento de informações e análise de provas, o que possibilitou a identificação de dois adolescentes, ambos de 16 anos, apontados como envolvidos no ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado.

Com a rápida elucidação do caso, o delegado Tristão Antônio Borborema de Carvalho representou pela internação provisória dos adolescentes ainda dentro das primeiras 24 horas após o crime.

A medida foi deferida pelo Poder Judiciário e cumprida nesta quinta-feira (14), por volta das 15h30.

Adolescentes foram encaminhados para centros socioeducativos

Após os procedimentos legais, um dos adolescentes apreendidos foi encaminhado ao Centro de Socioeducação (CENSE) de Londrina. O outro foi conduzido ao CENSE de Santo Antônio da Platina.

A Polícia Civil ressaltou que crimes de homicídio possuem prioridade máxima nas investigações conduzidas pela unidade policial, com mobilização imediata das equipes para garantir respostas rápidas à criminalidade violenta.

Delegado destaca resposta rápida da investigação

De acordo com o delegado Tristão Antônio Borborema de Carvalho, a atuação rápida demonstra o comprometimento da corporação no combate aos crimes contra a vida.

“A rápida solução deste caso demonstra o comprometimento da Polícia Civil com a repressão qualificada aos crimes contra a vida. Em menos de 24 horas identificamos os envolvidos, representamos pelas medidas cabíveis e demos uma resposta firme e imediata à sociedade jacarezinhense”, afirmou o delegado.