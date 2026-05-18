Na tarde de 15/05/2026, por volta das 18h, a Polícia Militar, por meio da Patrulha Rural Comunitária e da Agência de Inteligência do 2º BPM, realizou uma abordagem no Centro de Ibaiti, na Rua Arnaldo Faivro Buzatto, que resultou na apreensão de diversos aparelhos eletrônicos provenientes de descaminho.

O veículo abordado, um Citroën/C3 de cor prata, já vinha sendo monitorado em razão de suspeitas de envolvimento em ilícitos. Durante a busca veicular, os policiais localizaram, acondicionados no interior da bateria do automóvel, *20 aparelhos celulares modelo iPhone 17 Pro*, ocultados de forma a dificultar a fiscalização.

Diante dos fatos, o condutor recebeu voz de prisão e tanto o veículo quanto os aparelhos foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia para as medidas cabíveis.

A Polícia Militar reforça seu compromisso com o combate aos crimes de descaminho e a proteção da sociedade, destacando a importância da atuação integrada entre patrulhamento e inteligência para o êxito das operações.