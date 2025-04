Na noite de quarta-feira, 16 de abril de 2025, o 2º Batalhão realizou uma operação no Centro de Japira, que resultou na prisão de dois indivíduos e na apreensão de drogas e materiais relacionados ao tráfico. A ação foi desencadeada após informações do Serviço de Inteligência, que identificaram uma residência na Rua Francisco Fernandes como ponto de tráfico de entorpecentes.

Com base nas denúncias e no monitoramento realizado pelas equipes ROTAM, foi constatado intenso fluxo de usuários de drogas no local. Durante a abordagem, um dos suspeitos tentou fugir pela via pública, enquanto outro retornou rapidamente para o interior da residência ao perceber a aproximação policial. Após diligências, os policiais localizaram 3 buchas de maconha (5,6g), 17 buchas de cocaína (15,7g), embalagens para acondicionamento de entorpecentes, um aparelho celular e a quantia de R$ 230,00 em espécie.

Os dois indivíduos foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. Ressalta-se que um dos detidos já respondia em liberdade pelo crime de tráfico de drogas, conforme registro anterior. Após a prisão, os suspeitos foram encaminhados ao hospital para atestar a integridade física e, posteriormente, à delegacia para os procedimentos legais.

O 2º Batalhão da Polícia Militar reafirma seu compromisso no combate ao tráfico de drogas, promovendo ações que garantem a segurança e a tranquilidade da população.