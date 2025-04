Na tarde de quinta-feira, 17 de abril de 2025, durante patrulhamento ostensivo no Centro de Ribeirão Claro, na Rua Dr. Vicente Machado, os policiais militares realizaram a abordagem de duas bicicletas motorizadas que estavam emitindo ruídos extremamente altos.

Após a abordagem, verificou-se que os condutores, ambos menores de idade, estavam utilizando bicicletas motorizadas sem equipamentos obrigatórios e sem qualquer tipo de identificação. Diante da situação, a equipe encaminhou os menores e as bicicletas ao destacamento policial para os procedimentos legais. O Conselho Tutelar foi acionado, que assumiram a custódia dos menores, já que não foi possível o contato com seus responsáveis. As bicicletas motorizadas foram apreendidas e lavradas as infrações pertinentes.

O 2º Batalhão da Polícia Militar reafirma sua dedicação em garantir a ordem e a segurança no trânsito, promovendo ações que assegurem o cumprimento das leis e a proteção da população.