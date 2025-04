Na noite de quarta-feira, 16 de abril de 2025, por volta das 21h45, a Polícia Militar do Paraná, por meio da equipe ROTAM do 2º Batalhão, realizou a abordagem de um veículo VW Gol de cor branca, na Rua Humberto Vereador Moacir Shenna, região central de Ibaiti. A ação ocorreu durante patrulhamento ostensivo, após o condutor tentar evadir-se do bloqueio policial.

Após cessar a tentativa de fuga, o condutor foi indagado sobre os documentos obrigatórios de trânsito, informando não portar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A consulta ao sistema oficial revelou pendências administrativas do veículo junto ao Departamento de Trânsito do Estado do Paraná (DETRAN-PR) desde 2021, além da inexistência de habilitação para condução por parte do motorista.

Diante das irregularidades constatadas, o veículo foi apreendido e recolhido ao pátio conveniado, e foram lavrados três Autos de Infração de Trânsito pertinentes às situações identificadas.

O 2º Batalhão da Polícia Militar segue firme na sua missão de garantir a segurança e a ordem no trânsito, promovendo ações de fiscalização e combate às infrações.