Na manhã do dia 29 de novembro de 2025, por volta das 6h, a Polícia Militar atendeu uma ocorrência de roubo com lesão corporal na Rua Maria Souza.

A vítima relatou ter sido agredida por três indivíduos armados com facas, que posteriormente subtraíram seu aparelho celular. Após patrulhamento, a equipe policial obteve êxito em localizar dois dos envolvidos. Durante a abordagem, o celular roubado foi encontrado escondido sobre um muro próximo ao local.

O terceiro autor já foi identificado, mas não foi localizado até o momento. A vítima e os apreendidos foram encaminhados ao hospital municipal para exame de corpo de delito e, posteriormente, à 37ª Delegacia Regional de Polícia Judiciária para os procedimentos legais cabíveis.

Resultados da ação:

• Celular recuperado

• Dois menores apreendidos

• Duas facas apreendidas

A Polícia Militar reforça seu compromisso com a segurança da comunidade, atuando de forma rápida e eficaz no combate à criminalidade e na proteção dos cidadãos.