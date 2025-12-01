A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) participou do 3º Congresso de Governança Pública da Controladoria-Geral do Estado do Paraná (CGE-PR), realizado nos dias 26 e 27 de novembro, em Curitiba. O evento reuniu especialistas e autoridades para discutir integridade e gestão de risco na administração pública, além de premiar boas práticas e iniciativas voltadas à transparência e ao controle interno.

Durante a solenidade, a estudante Maria Eduarda Tonani Rocha, do curso de Direito e participante do Programa de Formação Estudante Empreendedor (PFEE), conquistou o segundo lugar no Concurso Estadual de Redação da CGE-PR, promovido em parceria com a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti). O texto premiado teve como o tema “Conhecimento é poder (do cidadão).

A Controladora Interna da Universidade, Isabele Cristina Duarte, foi homenageada como Agente Destaque 2025.

Representaram a UENP o reitor Fábio Antonio Néia Martini, a ouvidora Ivi Ferreira de Souza Lemes, a responsável pela Controladoria Interna, Isabele Cristina Duarte, e as coordenadoras do PFEE, Estefani Dutra Ramos e Cristiane Schell Gabriel, vinculadas à Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD).

Debates e programação

O congresso teve como objetivo aprimorar práticas de compliance, ouvidoria e governança, fortalecendo a cultura de integridade na gestão pública. A programação contou com palestras e mesas-redondas com especialistas renomados, como Gilberto Waller Junior, presidente do INSS e ex-corregedor-geral da União, que abriu o evento com uma palestra sobre combate à corrupção e lavagem de dinheiro.

Os temas abordados incluíram “Integridade e Gestão de Risco na Administração Pública”, “Cultura de integridade no serviço público”, “Controles internos e governança” e “Mediação de conflitos para líderes”.

Para o reitor da UENP, Fábio Antonio Néia Martini, a participação no evento reforça o compromisso institucional com a formação cidadã e com uma gestão pública feita com ética, transparência e integridade. “O congresso proporcionou a oportunidade de discutirmos temas importantes ligados a boas práticas nas políticas públicas, além de fomentar a reflexão sobre transparência, ética e responsabilidade social. Parabenizo a aluna de direito, Maria Eduarda Tonani Rocha, pelo excelente resultado no concurso de redação”, concluiu.