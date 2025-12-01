Neste domingo (30), por volta das 11h, em patrulhamento pela Rua Antônio Michelato, em Cambará/PR, a Polícia Militar realizou uma ação que resultou na prisão de um indivíduo por tráfico de entorpecentes e direção perigosa.

Durante a operação, o suspeito foi avistado conduzindo uma motocicleta em alta velocidade e desobedecendo às ordens de parada, mesmo diante dos sinais sonoros e luminosos da viatura. Após perder o controle do veículo e cair, foi abordado pela equipe policial, que localizou em sua cueca, uma porção de cocaína de cocaína (5g).

Com a permissão do morador, os policiais realizaram buscas na residência do suspeito, onde foi encontrada uma porção maior da mesma droga (94g), além de dinheiro em espécie e materiais utilizados para fracionamento e embalagem da droga. O indivíduo assumiu a propriedade dos entorpecentes e objetos.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06) e direção perigosa. O entorpecente, dinheiro, celular, objetos e a motocicleta utilizada foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Cambará para os procedimentos legais cabíveis.

A Polícia Militar reforça seu compromisso com o combate ao tráfico de drogas e a preservação da ordem pública, atuando de forma firme e responsável para garantir a segurança da comunidade.