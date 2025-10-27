Na tarde deste sábado (25), a Polícia Militar de Wenceslau Braz recuperou um veículo furtado no município de Piraí do Sul, durante uma ação rápida de abordagem e verificação de suspeitos.

A equipe policial recebeu informações de que um homem teria furtado um automóvel após sair para “testar” o veículo e não retornar, estando acompanhado de uma mulher e uma criança em outro carro de apoio.

De posse das informações, os policiais realizaram diligências nas saídas da cidade e, em seguida, deslocaram-se até um endereço vinculado ao segundo veículo citado. No local, ambos os automóveis foram localizados na garagem de uma residência. O morador, que apresentava as mesmas características informadas na denúncia, recebeu voz de prisão.

Durante a abordagem, o suspeito relatou ter adquirido o veículo por meio de um anúncio em rede social, apresentando comprovantes de pagamento e conversas com o suposto vendedor.

O indivíduo foi conduzido à sede da 2ª Companhia da Polícia Militar, onde prestou esclarecimentos, e posteriormente encaminhado para exame de integridade física e à Delegacia de Polícia Civil para os devidos procedimentos.

O veículo recuperado foi entregue na delegacia e será restituído ao proprietário.

A Polícia Militar reforça a importância de verificar a procedência de veículos anunciados em plataformas digitais e destaca que as ações de fiscalização e inteligência seguem intensificadas em toda a região, com foco na prevenção e repressão a crimes patrimoniais.

