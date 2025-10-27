Na tarde deste domingo (26), por volta das 16h50, a Polícia Militar de Jacarezinho realizou uma ação para coibir práticas de direção perigosa e infrações de trânsito na região do Parque Bela Vista, em resposta a denúncias sobre motociclistas realizando manobras arriscadas em vias de grande movimento.

De acordo com as informações repassadas à equipe ALI, diversos motociclistas estariam empinando e realizando malabarismos em ruas centrais do município, colocando em risco pedestres, ciclistas e outros motoristas. As denúncias também destacavam que os atos ocorriam nas proximidades de colégios onde estava sendo aplicada a Prova Nacional do Docente (PND), o que exigia atenção redobrada das forças de segurança.

Durante patrulhamento, a equipe identificou uma motocicleta com dois ocupantes praticando manobras perigosas próximo ao Corpo de Bombeiros. No momento em que os policiais retornaram para efetuar a abordagem, os ocupantes perderam o controle e caíram ao solo, levantando-se em seguida e tentando se refugiar no pátio de um posto de combustíveis.

Com apoio da equipe RPA, os policiais realizaram a abordagem, identificando outra motocicleta no local com escapamento adulterado, resultando na autuação dos condutores e na adoção das medidas administrativas cabíveis.

A Polícia Militar reforça que ações de fiscalização de trânsito vêm sendo intensificadas em Jacarezinho, com o objetivo de reduzir acidentes, preservar vidas e garantir o respeito às normas de circulação e segurança viária. Denúncias de direção perigosa podem ser feitas pelo telefone 190, de forma anônima.