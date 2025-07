Um homem foi preso na noite desta terça-feira (29), por tráfico de drogas, após ser flagrado com substância análoga à maconha em uma residência que já vinha sendo monitorada pela Polícia Militar por meio de denúncias anônimas e do serviço de inteligência. A ocorrência foi registrada por volta das 22h45, na Rua Heitor Corrêa Rolim, nº 328.

Segundo a PM, diversas denúncias já haviam sido feitas por moradores próximos ao endereço, relatando que o local funcionava como ponto de tráfico de entorpecentes. As informações indicavam que o morador intimidava vizinhos com ameaças e mantinha dois cães da raça pitbull para dificultar o acesso de equipes policiais à casa. Havia ainda registros de pessoas mordidas pelos animais, mas que não prestaram queixa formal por medo de represálias.

Com base nesses relatos e nas informações repassadas pelo serviço reservado da PM, o patrulhamento na região foi intensificado. Na noite desta terça-feira, os policiais flagraram um indivíduo em frente à residência, encostado em um veículo, quando uma motocicleta com dois ocupantes se aproximou. O homem em questão, ao perceber a viatura, fez um movimento brusco colocando a mão no bolso e se dirigiu rapidamente ao muro da casa, lançando um objeto por cima dele, atitude que gerou suspeita imediata.

A equipe deu voz de abordagem, mas o homem demorou a obedecer e só retirou a mão do bolso após repetidas ordens. Na busca pessoal, foi encontrada uma pequena porção de substância semelhante à maconha. No quintal da residência, os policiais localizaram uma nota de R$ 20, uma carteira de cigarro com resquícios da mesma substância e detectaram forte odor vindo do interior da casa.

Outros dois indivíduos, um homem e uma mulher, disseram estar no local apenas para buscar um uniforme escolar com a irmã do morador. Nada de ilícito foi encontrado com eles, e ambos foram liberados no local.

Diante da situação, os policiais solicitaram à esposa do suspeito que contivesse os cães para permitir o ingresso da equipe. Neste momento, o homem passou a gritar, ordenando que os animais não fossem presos e impedindo a entrada da equipe, sendo então conduzido ao compartimento da viatura.

Durante a busca no interior da residência, foi encontrado um tablete de maconha, junto com porções menores da droga, totalizando 495g, além de uma balança de precisão com resquícios do entorpecente. O material estava no quarto, dentro de uma sacola, sobre uma mesa ao lado da cama.

O homem assumiu a propriedade da droga e recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de entorpecentes. Ele foi encaminhado ao Pronto Socorro de Wenceslau Braz para o laudo de lesões corporais e, posteriormente, à Delegacia de Polícia Civil do município para as providências cabíveis.