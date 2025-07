A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), participou do 43º Seminário de Extensão Universitária da Região Sul (SEURS) com 20 apresentações de Projetos de Extensão. O evento, que aconteceu de 23 a 25 de julho, em Lajes, Santa Cataria, teve como tema “Extensão e justiça socioambiental na transformação dos territórios” e foi organizado pela Universidade do Estado de Santa Catarina.

Ao longo dos três dias do evento, foram realizadas atividades nas modalidades Tertúlias (apresentações orais com rodas de conversas), Pôster e Oficinas, além da conferência de abertura e atividades culturais. O objetivo foi promover, discutir e disseminar a extensão universitária, estimular o diálogo interinstitucional e a troca de experiências entre estudantes, professores e extensionistas das Universidades do Paraná, Santa Catarina e do Rio Grande do Sul.

Além de professores, estudantes e bolsistas vinculados aos projetos de extensão, estiveram presentes no evento a coordenadora do Comitê de Iniciação à Extensão, Liza Ogawa, e as assessoras técnicas da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, Daniele Revnei e Yara Cristina da Silva, que representaram a PROEC no Fórum dos Pró-reitores de Extensão da Região Sul (ForProex Sul), realizado durante o Seurs.

Os projetos da UENP apresentados no 43º SEURS foram:

Oficina

“Atenção à saúde da mulher: oficina de exame clínico das mamas e coleta de preventivo para o câncer de colo”

Tertúlia

A construção do cuidado para homens 60+: relato de experiência de extensão com os ‘bolinhas’

Fisioterapia na saúde da mulher: Elas.UENP

Programa de educação pelo trabalho para saúde PET saúde equidade: um SUS que valoriza, respeita e inclui

Cursinho Popular da UENP e seu impacto socieducacional

Estratégias de prevenção e combate à dengue com o uso de drones e inteligência artificial

Leite que conecta: saberes integrados e multiprofissionais em apoio à amamentação

Música que transforma: sete anos do programa de musicoterapia como extensão universitária

Atuação fisioterapêutica na saúde respiratória de crianças: uma experiência extensionista com o projeto “Happy Lungs”

Ação extensionista e a pessoa idosa: o programa Aurora-UENP-CCP

Padlet da AEX: um projeto de extensão pelo olhar de discentes de um curso de licenciatura de matemática

Acessibilidade e tecnologia na confecção de órteses de baixo custo e em impressão 3D no município de Jacarezinho-PR

Desenvolvimento motor infantil: conexão entre fisioterapia e família, um elo fundamental para o sucesso da abordagem

Educação em saúde: estratégias para o cuidado de pessoas com diabetes

Programa saúde da criança: prevenção, conscientização e ação no combate a obesidade e desnutrição infantil

Pôster

Extensão Universitária, sustentabilidade e justiça socioambiental: caminhos para a transformação territorial

Unati UENP: Ações permanentes de formação e integração da pessoa idosa

Prevenção de lesões musculoesqueléticas em atletas amadores de voleibol

Desenvolvimento de rótulos informativos para bebidas alcoólicas: relato de uma experiência extensionista

Relato de experiência: atuação do discente no cuidado ao paciente pós-cirúrgico