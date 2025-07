Um homem foi preso nesta terça-feira (30) por porte ilegal de arma de fogo, desacato e ameaça, após ser flagrado pela Polícia Militar portando um revólver em um antigo bar da cidade. A ação foi realizada por equipes ROTAM.

De acordo com a PM, a equipe recebeu informações de que um indivíduo, vestindo boné vermelho, blusa azul e bermuda, estaria tentando vender uma arma de fogo nas dependências do antigo bar conhecido da região. Os policiais deslocaram-se até o local e avistaram o suspeito conversando com dois homens na área externa do estabelecimento.

Ao perceber a presença da polícia, o suspeito não acatou a ordem de abordagem, recusando-se a levantar as mãos e virar-se de costas. Em seguida, tentou fugir para o interior do bar, supostamente com a intenção de acessar o banheiro. A tentativa de fuga foi frustrada pelos policiais, que o contiveram após perseguição.

Durante a revista pessoal, os agentes encontraram um revólver calibre .32, da marca Smith & Wesson, desmuniciado, em posse do suspeito. O homem recebeu voz de prisão por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, conforme previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003.

Buscas adicionais foram feitas no local e nos veículos dos envolvidos, não sendo encontrados outros itens ilícitos. Os dois homens que conversavam com o suspeito no momento da abordagem também foram revistados e identificados, sem constatação de qualquer irregularidade.