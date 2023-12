Nesta terça-feira (12), o governador Carlos Massa Ratinho Junior entregou 142 novas viaturas à Polícia Militar do Paraná (PMPR). Os veículos, que são parte de um investimento total de R$ 82 milhões destinados a mais de 380 novos veículos, visam fortalecer o patrulhamento policial em todo o Estado, proporcionando maior agilidade no atendimento à população.

O investimento na frota da PM abrange todas as regiões do estado, como parte de um plano de modernização das forças de segurança paranaenses. O governador destacou a importância desse investimento: “Estamos equipando cada vez mais a polícia do Paraná, já a mais bem treinada do Brasil, com viaturas, pistolas, fuzis, e helicópteros, garantindo que ela tenha as condições ideais para proteger as famílias paranaenses”.

Das 142 viaturas entregues, 100 são viaturas semiblindadas, destinadas a atividades de patrulhamento e rádio atendimento em todo o estado. As restantes 42 são caminhonetes, que atuarão no patrulhamento rural em todos os Comandos Regionais do Paraná.

O governador enfatizou a eficácia das viaturas semiblindadas na ronda policial diária, fornecendo agilidade e segurança, enquanto as caminhonetes contribuirão para a segurança das famílias no campo.

Antes de serem distribuídas pelos comandos estaduais, 50 das viaturas semiblindadas serão alocadas no reforço do policiamento do Litoral durante a temporada de verão. Além disso, o contrato prevê a entrega gradual de outras 243 viaturas semiblindadas nas próximas semanas.

O secretário de Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, ressaltou a importância desses investimentos para fornecer condições de trabalho adequadas aos policiais, destacando que as forças de segurança do Paraná nunca foram tão respeitadas quanto agora.

O impacto desses investimentos na renovação de equipamentos e armamentos, juntamente com a contratação de novos policiais, reflete positivamente nos índices de segurança pública. No período de janeiro a outubro de 2023, o Paraná registrou o menor número de roubos da história, com quedas também nos números de furtos, homicídios e feminicídios.

Além das viaturas, o governador entregou nove caminhões para a Defesa Civil, um investimento de R$ 7,2 milhões. Esses veículos, chamados de Auto Bomba Tanque, serão utilizados em ações de combate a incêndios e resgates, reforçando a capacidade de resposta em casos de desastres naturais ou acidentes. Essa entrega faz parte de um pacote de 43 caminhões programados para serem entregues até o início de 2024.