Uma operação da Polícia Civil cumpre mandados de busca e apreensão contra suspeitos de notas fiscais doadas para entidades sociais para receber créditos do programa Nota Paraná de forma irregular. As ordens judiciais estão sendo cumpridas nesta quinta-feira (16), em Curitiba e região.

Durante a operação, uma pessoa foi presa em flagrante por posse irregular de arma de fogo.

A Justiça expediu 15 mandados de busca e apreensão na Região Metropolitana de Curitiba, 15 ordens de bloqueios bancários de R$ 440 mil cada e 10 ordens de bloqueios de veículos.

Segundo a polícia, os investigados estão relacionados a algumas entidades sociais da região de Curitiba.

A investigação identificou que os suspeitos pegavam notas fiscais de urnas de outras entidades instaladas em estabelecimentos comerciais.

A Polícia Civil suspeita que os investigados tenham usado o crédito obtido de forma irregular, sem a comprovação de que o dinheiro repassado pelo governo do estado tenha sido destinado para ações sociais.

Os agentes apuraram que algumas entidades beneficentes fizeram pagamentos sucessivos de valores a membros da diretoria e do conselho fiscal.

Segundo a PCPR , a falsificação de assinaturas e recibos de pagamentos foram apresentados à coordenação do programa Nota Paraná.

Outra irregularidade identificada pela polícia foi o cadastro de uma mesma nota fiscal mais de uma vez no sistema do Nota Paraná. Assim, o programa corria o risco de fazer o reembolso do imposto diversas vezes pelo mesmo documento.

Os suspeitos podem responder por associação criminosa, furto, estelionato majorado contra entidade de direito público, crime contra a ordem tributária e falsidade ideológica.