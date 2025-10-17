Na manhã desta quinta-feira (16), por volta das 6h51, um acidente envolvendo dois motociclistas, um carro e um frentista movimentou a Avenida Dr. João de Aguiar, em Jacarezinho-PR.

De acordo com imagens de segurança, um VW Gol seguia em direção ao centro quando tentou acessar um posto de combustíveis com uma conversão à esquerda. Nesse momento, uma motocicleta que vinha logo atrás colidiu com o carro. O impacto fez o condutor da moto perder o controle, atingir outra motocicleta estacionada na entrada do posto e, em seguida, atropelar um frentista que estava no local. A sequência terminou com a moto batendo contra a parede do estabelecimento.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde dos envolvidos. O vídeo do acidente circula nas redes sociais e ajuda a esclarecer a dinâmica da ocorrência.

https://www.instagram.com/reel/DP5N33ajSae/?igsh=cWxzcmFjOW4yZWI1