Durante coletiva de imprensa realizada neste domingo (11), o chefe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) da Força Aérea Brasileira (FAB), brigadeiro do ar Marcelo Moreno, informou que o órgão conseguiu extrair com sucesso todo o conteúdo dos dois gravadores conhecidos, como caixas-pretas. Conforme o militar, não houve pedido de socorro por parte da tripulação. A queda do avião foi registrada na última sexta-feira (9) e deixou 62 pessoas mortas.

“Nessa manhã, temos a informação de que conseguimos, 100% de sucesso, obter as informações de voz, informações de dados que correspondem aos momentos que antecederam a esse trágico evento para a sociedade”, confirmou o militar.

Além disso, os dados confirmam que não houve, em nenhum momento, por parte da tripulação da aeronave acidentada, declaração de emergência aos órgãos de controle de tráfego aéreo.

De acordo com as informações divulgadas durante a coletiva, o caso continua sob investigação das autoridades. Conforme o militar, os dois motores da aeronave serão analisados na sede do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa IV), em São Paulo.

Em seguida, o militar disse que relatório preliminar da investigação será apresentado em 30 dias, seguindo protocolos internacionais. As informações são da Agência Brasil.