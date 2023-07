Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Traficante foi preso em flagrante na manhã desta quarta-feira (26), no quilômetro 220 da BR 158, no contorno de Campo Mourão.

O motorista, do Uno, desobedeceu a ordem de parada e fugiu em alta velocidade, com várias ultrapassagens forçadas na contramão de direção. Houve o acompanhamento tático por aproximadamente 8 quilômetros, até que a equipe da PRF conseguiu abordá-lo.

Dentro do automóvel foram encontrados divididos em vários tabletes, 132,5 kg de maconha e 7,5 kg de skunk. O veículo estava com placas falsas e foi levado em assalto na quarta-feira (20) na cidade paulista de Limeira. O motorista, de 30 anos, disse que pegou o carro na região de Foz do Iguaçu e pretendia seguir com a droga à cidade de São Paulo-SP, onde entregaria como pagamento de uma suposta dívida.

O condutor foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Campo Mourão. Ele responderá pelos crimes de tráfico de drogas, receptação, adulteração de sinais identificadores de veículo, desobediência e direção perigosa.