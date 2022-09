Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Mais uma famosa vai dar à luz em breve! A coluna LeoDias descobriu na sexta-feira (16/9) que Claudia Raia, no auge de seus 55 anos, está grávida. Nesta segunda-feira (19/9), ela confirmou a informação com um post no Instagram. Este será o 3º filho da atriz. Ela já é mãe de Enzo Celulari e Sophia Raia.

Para conseguir a gravidez aos 55 anos, a atriz foi atrás do que há de melhor na medicina. Segundo fontes próximas, Claudia Raia usou de óvulos congelados e inseminação artificial para conseguir a terceira gestação.

Para ler a matéria completa, acesse o portal Metrópoles, clicando aqui.