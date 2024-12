Uma mulher de 44 anos morreu após o carro em que ela estava sair da pista e cair em um barranco na BR-369, em Cornélio Procópio, no norte do Paraná. O acidente ocorreu no início da madrugada deste sábado (7).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista, um homem de 56 anos, perdeu o controle da direção e saiu da pista, caindo em um buraco às margens do acostamento, colidindo em seguida contra uma árvore. A vítima, que era passageira do veículo, morreu no local do acidente.

Já o motorista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao hospital. A PRF não informou a gravidade dos ferimentos sofridos por ele. Ainda conforme a PRF, o local onde o carro saiu da estrada é de difícil acesso, o que dificultou o trabalho de resgate das vítimas.