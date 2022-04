Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Diogo, irmão do ex-BBB Rodrigo Mussi, 36, celebrou o nascimento de Luca, seu primeiro filho nas redes sociais. Em um longo texto, ele agradeceu à esposa pelo companheirismo e comparou a chegada de seu filho ao “renascimento” do irmão, que segue internado no Hospital das Clínicas em São Paulo.

Ele começou dizendo que irá ensinar muito ao filho, como a perdoar, ser sincero e respeitar. Em seguida, ele homenageou Bruna, sua esposa. “Que orgulho de você, meu amor! Que mulher forte, corajosa e incrível”, escreveu.

“Não vejo a hora de estarmos juntos no próximo Natal, com o Rafael e Rodrigo me ajudando a dar ao Luca a família que não tivemos. Amo vocês e saibam que, se depender de mim, nada de ruim acontecerá”, completou, torcendo pela recuperação do irmão. “O Luca nasce, o Rodrigo renasce!”, finalizou o texto.

Na tarde deste domingo (10), o relatório diário do estado de saúde do ex-BBB, que segue estável e com boas reações neurológicas. No sábado (9), o administrador começou o processo de extubação. Segundo o irmão, isso deve levar alguns dias.

“Um dos médicos afirmou que o caso do Rodrigo é um milagre e que sua recuperação tem sido muito boa. O Rodrigo renasceu”, escreveu Diogo em seus stories. O ex-BBB sofreu um grave acidente de carro na madrugada do dia 31 de março.