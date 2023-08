Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Tombamento de caminhão-tanque interdita parcialmente a BR-376, em Ponta Grossa

Um caminhão-tanque, carregado com óleo diesel, tombou no final da madrugada desta segunda-feira (14), na altura do km 525, da BR-376, em Ponta Grossa. O acidente aconteceu na pista sentido Curitiba – Ponta Grossa e a faixa da esquerda foi interditada.

Apesar do veículo possuir uma carga de combustível altamente inflamável, o Corpo de Bombeiros esteve no local e descartou o risco de explosão. Felizmente, ninguém ficou ferido.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi registrado um vazamento da carga após o acidente, porém, a ocorrência não atinge a pista de circulação de veículos. O desvio do trânsito acontece pela faixa da direita