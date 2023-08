Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um idoso foi encontrado amarrado e carbonizado dentro de uma casa, na área rural de Santa Lúcia, no Oeste do Paraná.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para combater o incêndio na propriedade que fica na Linha São Valério. Ao apagar as chamas encontraram a vítima dentro da casa já sem vida.

O corpo de Laudelino Fernandes da Silva de 88 anos estava carbonizado, no chão de barriga para baixo e aparentava estar com as mãos e pernas amarradas.

A Polícia Militar foi chamada e isolou a área até a chegada do Instituto de Criminalística e investigadores da Polícia Civil. O corpo foi levado para o IML de Cascavel e o caso é investigado.