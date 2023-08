Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na noite de sábado (12), Carlos H. L, conhecido como Zé Renato, foi vítima de disparos de arma de fogo na rua Boaventura Gomes Lomba, no bairro Roberto Rennó, em Santo Antônio da Platina/PR. Ele foi socorrido, mas não resistiu às lesões e faleceu no fim da tarde de domingo (13).

De acordo com informações obtidas pela imprensa, a motivação do crime seria uma briga de trânsito que ocorreu cerca de uma semana antes do assassinato.

No local, onde aparentemente funciona um bar, com uma residência nos fundos, foram recolhidas 13 cápsulas deflagradas de pistola calibre 380. Além disso, um projetil foi encontrado na cena do crime.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do homicídio.