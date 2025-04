Um caminhoneiro, que transportava uma carga de frango congelado, morreu após perder o controle e cair de uma ponte na BR-376, em Tibagi, nos Campos Gerais. O acidente aconteceu por volta das 17h, desta terça-feira (22), na altura do km 460. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão seguia sentido a Imbaú quando despencou na ribanceira.

O acidente aconteceu logo após uma curva, na região do Rio Barrinha. O caminhoneiro perdeu o controle e despencou na região da ponte. Uma equipe de resgate foi acionada, porém, constatou o óbito do motorista no local.

A carga do caminhão foi totalmente derramada no Rio Barrinha. O caminhão que se envolveu no acidente tinha placas de Curitiba. O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).