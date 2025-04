O velório do papa Francisco começou na manhã desta quarta-feira (23), na Basílica de São Pedro, no Vaticano. As portas da igreja foram abertas às 6h (horário de Brasília) para a visitação do público. Os fiéis poderão se despedir até às 15h, da próxima sexta-feira (25). Assista ao vivo abaixo.

O velório aberto ao público do papa Francisco acontece após uma cerimônia de despedida reservada para bispos, padres, freiras, autoridades e funcionários do Vaticano, realizada na Casa Santa Marta. Entre as presenças, estiveram o presidente da Itália, Sergio Mattarella, e o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri.

Por volta das 4h (horário de Brasília), nesta quarta (23), o caixão com o corpo do papa Francisco foi levado em procissão até a Basília São Pedro. No local, cerca de 20 mil pessoas aguardavam na fila para a última despedida. Enquanto o corpo do pontífice passava, a multidão aplaudia e ovacionava o líder da Igreja Católica. Assista ao vivo:

Velório e caixão mais simples, o pedido de papa Francisco

O velório do papa Francisco, que morreu nesta segunda-feira (21), no Vaticano, na Itália, terá uma duração de nove dias. Ano passado, o líder religioso buscou simplificar esses ritos e renunciou algumas tradições.

Papa Francisco será enterrado em um caixão simples de madeira e fora do Vaticano, pela primeira vez em mais de um século. O pontífice decidiu não optar por uma prática secular, segundo a qual o chefe da Igreja é enterrado em três caixões interligados feitos de cipreste, chumbo e carvalho.

Sepultamento de papa Francisco será no sábado (26) (Foto: Vaticano Media)

Em vez disso, Francisco será enterrado em um único caixão de madeira revestido de zinco. O uso de uma plataforma elevada na Basílica de São Pedro para o “velório”, como aconteceu com os pontífices anteriores, também foi abolido. Com isso, os fiéis serão convidados a prestar suas homenagens enquanto o corpo de Francisco ficará dentro do caixão, com a tampa aberta.

Segundo as últimas informações vaticanas, ele optou pelo enterro na Igreja de Santa Maria Maior em Roma, em vez da Basílica de São Pedro, que abriga mais de 90 papas.

A escolha foi por se tratar da igreja que Francisco tradicionalmente frequentava para fazer suas orações em Roma (diocese da qual era, oficialmente, o bispo). Antes dele, Leão XIII, em 1903, havia optado pelo enterro na igreja de São João de Latrão. O sepultamento será realizado no próximo sábado (26).