Câmeras de segurança registraram um capotamento impressionante na Avenida Paraná, no balneário Coroados, em Guaratuba, no Litoral do Paraná. O acidente ocorreu na tarde de domingo (28).

As imagens mostram que um veículo JAC sai da pista, molhada de chuva, e capota duas vezes, até bater o teto do carro com a lateral de um caminhão estacionado.

Três pessoas estavam no automóvel e ficaram feridas. Precisaram ser socorridas pelo Corpo de Bombeiros. No caminhão, não havia ninguém e os danos foram apenas materiais.