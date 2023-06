Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Esse cachorrinho voltou a andar, depois de ser resgatado por uma ONG (organização não governamental) e passar por sessões de fisioterapia, acupuntura e massagens. Antes, ele rastejava. Incrível!

Toby era um cãozinho que vivia na rua em Riohacha la Guajira , na Colômbia. Mas alguém maldoso bateu tanto nele que as lesões fizeram com que perdesse o movimento das duas patinhas traseiras.

A nova chance do cachorrinho veio das mãos do Projeto Tawala, uma ONG que resgata e cuida de animais. O cãozinho agora está livre de seus agressores na rua, e pronto para focar 100% no tratamento.

O tratamento

No vídeo postado nas redes sociais, é possível ver o cachorrinho passando por diversas fases do tratamento.

Quando foi encontrado, sem muita esperança, os profissionais da ONG acharam que o cachorrinho não voltaria a andar, mas foram percebendo que Toby tinha uma força de vontade enorme!

“Ele é um grande lutador”, disse um integrante da ONG.

Toby adorava as sessões de hidroterapia, que misturavam água com exercícios físicos.

Além disso, o cachorrinho recebeu muitas massagens e até sessões de acupuntura.

O tratamento foi muito delicado, mas o sucesso foi grande, Toby recuperou o movimento das patinhas!

Ele ainda caminha e corre com certa dificuldade, mas já está muito melhor.

Clínica especializada

A ONG fez de Toby o seu case de sucesso, Segundo eles, todos vão conhecer o legado do doguinho.

“Toby nunca mais será vítima de maus-tratos, sua história deve comover quem fez isso com ele e outras tantas pessoas que não tem educação”, descreveram na postagem no Instagram.

A vontade de curar o cachorrinho que voltou a andar ainda não acabou, agora ele vai ser levado para a capital da Colômbia, Bogotá.

“Lá estão os melhores médicos para cuidar desse caso, principalmente a doutora Daniela, que tem nossa confiança para seguir com o tratamento de Toby”, informaram na postagem do Instagram.

Veja o vídeo da evolução de Toby