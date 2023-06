Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na noite de sexta-feira, dia 02 de junho, por volta das 23h35, uma equipe do Canil da 2ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) realizou uma operação contra o tráfico de drogas e armas de munição na PR-855, no Km 03, no contorno de Bandeirantes, no Paraná.

Durante a operação, os policiais abordaram um ônibus que fazia a linha de Maringá, no Paraná, a Jundiaí, em São Paulo. Os cães de detecção de drogas Arius e Airon foram empregados na vistoria do bagageiro do veículo, e indicaram positivamente para seis malas, que foram abertas e encontrados 45,545 kg de maconha, sendo identificado os proprietários das bagagens, dois homens, ambos de 20 anos e moradores em Arapongas, no Paraná.

Ao serem questionados sobre a origem e o destino da droga, ambos os suspeitos afirmaram que receberam uma proposta de uma pessoa em Arapongas, para transportarem as drogas até a cidade de Jundiaí, e que juntos receberiam a quantia de R$ 7 mil pelo transporte. Segundo eles, iriam entregar a droga na rodoviária para uma pessoa que estaria com uma foto deles. Além disso, eles revelaram que utilizaram um veículo de transporte por aplicativo até a cidade de Londrina, onde embarcaram no ônibus abordado.

Diante dos fatos, os suspeitos foram presos em flagrante, informados de seus direitos constitucionais e conduzidos ao pronto-socorro para realização de laudo de lesões corporais. Posteriormente, foram encaminhados à 39ª Delegacia de Polícia Civil de Bandeirantes para os procedimentos cabíveis.

As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos no caso e esclarecer todos os detalhes da ação criminosa.