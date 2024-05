Um grave acidente interditou parcialmente a BR-376, em Nova Esperança, no noroeste do Paraná, na noite de sábado (18). Uma carreta que transportava combustíveis tombou na rodovia depois que o motorista perdeu o controle, nas proximidades do viaduto de acesso à cidade de Atalaia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atendeu a ocorrência, o motorista, de 38 anos, alegou ter ficado sem freios em seu caminhão, causando o acidente. Descontrolado, o caminhão saiu da pista e tombou, deslizando em seguida para dentro da rodovia. Apesar do perigo, não houve vazamento de combustível.

O motorista teve alguns ferimentos e foi atendido pela equipe do SAMU. Após esse atendimento inicial, ele foi encaminhado para o Hospital Universitário de Maringá para novos procedimentos médicos

Como a carreta permaneceu tombada sobre a rodovia, a pista sentido Maringá foi interditada. Por isso, os motoristas que passaram pelo local tiveram que utilizar a via marginal para desviar do acidente até a remoção do veículo. Devido ao horário, não foi registrado congestionamento no local.