Um acidente na Rodovia do Xisto (BR-476), em Araucária, deixou um casal morto e um bebê em estado grave após uma colisão frontal entre uma caminhonete Hilux e um caminhão, na altura do km 162 da rodovia, neste sábado (25).
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Corpo de Bombeiros, o casal, com idades entre 40 e 50 anos, ficou preso às ferragens e morreu ainda no local. O bebê, de aproximadamente dois anos, foi arremessado para fora do veículo com a força da batida.
O helicóptero da PRF foi acionado para o resgate. A criança, que apresentava ferimentos na cabeça e sinais de traumatismo craniano, foi levada em estado grave ao Hospital do Trabalhador, em Curitiba.
Segundo o cabo Picolotto, do Corpo de Bombeiros, à Banda B, a criança chorava durante o atendimento, o que indica um “sinal positivo”.
O motorista do caminhão sofreu ferimentos moderados e também foi encaminhado ao Hospital do Trabalhador. Um cachorro da família, da raça pug, que estava na caminhonete, não resistiu.
Casal morto e bebê em estado grave: investigação do acidente na Rodovia do Xisto
Ainda segundo a PRF, a suspeita inicial é de que uma ultrapassagem mal calculada tenha provocado o acidente, mas as causas serão apuradas. O trecho ficou com trânsito lento durante o atendimento, com cerca de sete quilômetros de congestionamento no sentido Rio Negro. No sentido Curitiba, o tráfego foi controlado no sistema “Siga e Pare”.
O caso segue sob investigação da Polícia Rodoviária Federal, que realiza perícia para determinar as circunstâncias exatas da colisão.