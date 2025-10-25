Um acidente na Rodovia do Xisto (BR-476), em Araucária, deixou um casal morto e um bebê em estado grave após uma colisão frontal entre uma caminhonete Hilux e um caminhão, na altura do km 162 da rodovia, neste sábado (25).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Corpo de Bombeiros, o casal, com idades entre 40 e 50 anos, ficou preso às ferragens e morreu ainda no local. O bebê, de aproximadamente dois anos, foi arremessado para fora do veículo com a força da batida.

O helicóptero da PRF foi acionado para o resgate. A criança, que apresentava ferimentos na cabeça e sinais de traumatismo craniano, foi levada em estado grave ao Hospital do Trabalhador, em Curitiba.

Segundo o cabo Picolotto, do Corpo de Bombeiros, à Banda B, a criança chorava durante o atendimento, o que indica um “sinal positivo”.