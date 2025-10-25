O Ministério do Trabalho e Emprego resgatou 57 trabalhadores em condições análogas à escravidão em Itambé (PR). Entre eles estavam 46 indígenas da etnia Guarani-Kaiowá, recrutados no Mato Grosso do Sul para o corte de cana-de-açúcar, submetidos a servidão por dívida e alojamentos precários. Segundo o órgão, este foi um dos maiores resgates dos últimos anos no Paraná.

Após o pagamento dos valores trabalhistas devidos, realizado na manhã da quinta-feira (23), os indígenas retornaram para suas aldeias de origem no Mato Grosso do Sul. A Polícia Rodoviária Federal, em conjunto com a Polícia Federal e a Polícia Militar do Estado do Paraná, realizou a escolta de dois ônibus no trajeto de cerca de 500 quilômetros, com destino aos municípios de Amambai e Dourados.

