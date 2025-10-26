Os alunos da APAE São Lucas, de Quatiguá, viveram uma experiência inesquecível nesta semana ao visitarem a Prefeitura Municipal de Quatiguá. A atividade fez parte de uma ação educativa que busca promover a inclusão social e oferecer aos estudantes a oportunidade de conhecer de perto o funcionamento da administração pública.

Durante a visita, os alunos foram recebidos com muito carinho pelos servidores municipais, que apresentaram o trabalho realizado em cada setor e responderam às dúvidas e curiosidades dos visitantes. O momento foi marcado por interação, aprendizado e alegria.

Acompanhando o grupo estiveram as profissionais Daieli, Ana Carolina, Edna e Daniela, da equipe da APAE São Lucas, que destacaram a importância da vivência prática para o desenvolvimento pessoal e social dos alunos. “Essas experiências ajudam a fortalecer a autonomia, a comunicação e o sentimento de pertencimento dos nossos estudantes”, afirmaram.

Os alunos também visitaram o Gabinete da Prefeita Izilda Rodrigues, que, mesmo em agenda fora do município, deixou uma mensagem especial de reconhecimento:

“Parabéns aos alunos e à equipe da APAE pelo trabalho de inclusão e pela iniciativa de aproximar os jovens da gestão pública. É um orgulho ver esse envolvimento e entusiasmo.”

A ação reforça o compromisso da administração municipal com a educação inclusiva e com o respeito às diferenças, valorizando o papel da APAE na formação cidadã e na construção de uma sociedade mais acolhedora e participativa.