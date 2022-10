Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um menino de 11 anos morreu após ser atingido por uma caminhonete no município de Nova Laranjeiras, região central do Paraná, nesta sexta-feira (30). O acidente aconteceu próximo a estrada rural Aldeia Tamanduá.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista estava manobrando o veículo no momento do acidente e a criança tentou subir na carroceria. A vítima escorregou, caiu no chão e foi atropelado.

Ao chegar no local, os agentes encontraram o menino morto enquanto que o motorista do veículo ainda não foi encontrado.

De acordo com o obituário de Guarapuava, o velório ocorreu na sede Aldeia Tamanduá em Nova Laranjeiras. Já o sepultamento está marcado para às 10h deste domingo (2), no Cemitério de Nova.

A polícia investiga o caso.