Comemorar a compra da primeira cama, após dormir no chão durante 5 meses, é realmente uma vitória! E tanta gente se identificou com a mulher que conquistou sua cama, que ela acabou viralizando e recebendo carinho de muita gente, até de quem não conhecia.

Imediatamente, os seguidores começaram a encher a caixa dela de comentários com palavras de incentivo, parabéns e alegria pela conquista. – muito lindo ver essa empatia!

“Depois de 5 meses dormindo no chão consegui comprar uma cama. Este ano foi ruim para mim, finalmente há alguma luz. Obrigado Deus. O eco agora será melhor [na casa] “, escreveu a nigeriana @LeratoRSA no Twitter, onde recebeu a chuva de felicitações dos seguidores.

Comemorar cada conquista

Essa realidade que parece distante para muitos de nós, é um drama na vida de muita gente e tem que ser comemorada sim, como cada conquista pequena que a gente consegue.

Segundo informações do Legit , a jovem Lerato passou por momentos financeiros e econômicos difíceis com sua família e não teve outra escolha a não ser dormir no chão.

Como não tinha dinheiro para comprar uma cama, que são caras, ela foi obrigada a dormir como pôde nesses 5 meses e também economizar para sobreviver.

A cama famosa

No seu post no Twitter, Lerato mostrou a foto da sua nova cama quadrada, ainda dentro do plástico.

E a cama que ficou famosa tem um significado muito maior para Lerato: a felicidade de poder ter noites de sono com conforto e dignidade, como todos merecemos.

Fora a sensação de vitória por ter conquistado esse sonho com seu próprio dinheiro, fruto de trabalho honesto.

Pode parecer um exemplo simplista para alguns, mas quem já começou do zero consegue entender o que passou no coração e na cabeça da Lerato.

Agora esta mulher simples vai poder desfrutar do que foi privado dela por muito tempo por problemas financeiros.

Tudo passa

E fica aí o lembrete pra gente não se desesperar diante de um problemão, de adversidades, porque tudo passa nessa vida, inclusive questões que parecem intransponíveis, num primeiro momento.

É preciso persistir, erguer a cabeça e lutar para vencer. E isso vale pra tudo nessa vida!

Parabéns à Lerato por ter mostrado a tanta gente que desistir é palavra que não existe no dicionário da vida dela!

Veja o post que viralizou: